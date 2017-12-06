В "Карабахе" подвели итоги выступления в Лиге чемпионов

Главный тренер "Карабаха"​ Гурбан Гурбанов подвел итоги выступления своей команды в Лиге чемпионов.

Напомним, что в шести турах команда набрала два балла. Вчера "Карабах" минимально уступил "Роме" (0:1).

"Я поздравляю "Рому" и желаю ей удачи. Несмотря на поражение, я доволен стараниями команды. Если вынести за рамки поражение от "Челси" со счетом 0:6 в первом туре, то в целом мы выступили хорошо. Возможно, могли бы набрать еще какие-то очки, но тут роль сыграла наша неопытность. Все три наши соперника были достойны участия в 1/8 финала", - отметил наставник. | http://soccernews.ru