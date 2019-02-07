В "Кардиффе" прокомментировали ситуацию с оплатой за трансфер Салы

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В "Кардиффе" прокомментировали ситуацию с оплатой за трансфер Салы
Президент "Кардифф Сити" Мехмет Далман заявил, что клуб не отказывался платить "Нанту" трансферную сумму за аргентинского нападающего Эмилиано Салу, который пропал несколько дней назад. При этом французы грозят судом "Кардиффу", если средства не будут ими получены.

"Это очень деликатная тема. Я могу лишь сказать, что данная информация правдивая. Но я больше не хочу говорить об этом, так как тело еще не найдено. Мы уважаем семью Салы. Сейчас идет операция по поднятию самолета из воды. Пока рано давать комментарии.

Могу лишь сказать, что мы никогда не отказывались платить за Салу", - приводит слова Далмана L’Equipe.

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