В Катаре надеются, что Месси сыграет на Чемпионате Мира 2022-го года

Генеральный секретарь Оргкомитета Чемпионата Мира 2022-го года, который пройдет в Катаре, Хасан Аль Тавади выразил надежду, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси примет участие и в следующем Мундиале.

" Если это будет его последний Чемпионат Мира, то это, безусловно, будет для нас привилегией, потому что мы увидим его в последний раз на таком турнире. Для некоторых болельщиков он - один из лучших игроков в истории футбола, поэтому мы будем рады приветствовать его, чтобы люди смогли наслаждаться его последними выступлениями в качестве футболиста. В любом случае, времен осталось еще много, и это решение, которое он должен принять сам ", - цитирует Аль Тавади sport.es.

Напомним, Месси опроверг слухи о том, что он способен влиять на тренерские решения в своей национальной команде. | soccernews.ru