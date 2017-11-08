В Катаре надеются, что Месси сыграет на Чемпионате Мира 2022-го года

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В Катаре надеются, что Месси сыграет на Чемпионате Мира 2022-го годаГенеральный секретарь Оргкомитета Чемпионата Мира 2022-го года, который пройдет в Катаре, Хасан Аль Тавади выразил надежду, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси примет участие и в следующем Мундиале.

"Если это будет его последний Чемпионат Мира, то это, безусловно, будет для нас привилегией, потому что мы увидим его в последний раз на таком турнире. Для некоторых болельщиков он - один из лучших игроков в истории футбола, поэтому мы будем рады приветствовать его, чтобы люди смогли наслаждаться его последними выступлениями в качестве футболиста. В любом случае, времен осталось еще много, и это решение, которое он должен принять сам", - цитирует Аль Тавади sport.es.

Напомним, Месси опроверг слухи о том, что он способен влиять на тренерские решения в своей национальной команде. | soccernews.ru

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