В Катаре открыли четвёртый стадион, который примет матчи ЧМ-2022

Пресс-служба ЧМ-2022 сообщила об открытии новой арены, на которой пройдут матчи турнира.

В пятницу в Аль-Райяне был официально представлен стадион "Ахмад бин Али", который примет 7 игр грядущего мундиаля, в том числе одну в рамках 1/8 финала. Его вместимость - 40 тысяч зрителей.

The newly inaugurated Ahmad Bin Ali Stadium lights up the sky during an amazing #AmirCup Final night! pic.twitter.com/1sADVNvgDm — Road to 2022 (@roadto2022en) December 18, 2020

Ранее в Катаре уже открыли международный стадион "Халифа", а также "Аль-Джануб" и "Эдьюкейшн Сити".

ЧМ-2022 пройдёт в период с 21 ноября по 18 декабря на восьми аренах в пяти городах.

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