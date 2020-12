В Катаре открыли четвёртый стадион, который примет матчи ЧМ-2022

Пресс-служба ЧМ-2022 сообщила об открытии новой арены, на которой пройдут матчи турнира.

В пятницу в Аль-Райяне был официально представлен стадион "Ахмад бин Али", который примет 7 игр грядущего мундиаля, в том числе одну в рамках 1/8 финала. Его вместимость - 40 тысяч зрителей.

The newly inaugurated Ahmad Bin Ali Stadium lights up the sky during an amazing #AmirCup Final night! pic.twitter.com/1sADVNvgDm