В Катаре открыли четвёртый стадион, который примет матчи ЧМ-2022
Пресс-служба ЧМ-2022 сообщила об открытии новой арены, на которой пройдут матчи турнира.
В пятницу в Аль-Райяне был официально представлен стадион "Ахмад бин Али", который примет 7 игр грядущего мундиаля, в том числе одну в рамках 1/8 финала. Его вместимость - 40 тысяч зрителей.
The newly inaugurated Ahmad Bin Ali Stadium lights up the sky during an amazing #AmirCup Final night! pic.twitter.com/1sADVNvgDm— Road to 2022 (@roadto2022en) December 18, 2020
#AmirCup pic.twitter.com/n9n0XhPydo— Road to 2022 (@roadto2022en) December 18, 2020
Ранее в Катаре уже открыли международный стадион "Халифа", а также "Аль-Джануб" и "Эдьюкейшн Сити".
ЧМ-2022 пройдёт в период с 21 ноября по 18 декабря на восьми аренах в пяти городах.
Не пропустите: Сборная Катара сыграет в группе Португалии в отборе ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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|Уругвай
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|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
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|2
|Аргентина
|3
|4
|3
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|3
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|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
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|2
|Швейцария
|3
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|3
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|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
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|Германия
|3
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|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
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|2
|Англия
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|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3