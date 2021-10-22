В Катаре открыли шестой стадион к ЧМ-2022

Стадион "Аль-Тумама" официально готов к проведению футбольных матчей.

Это шестая арена, построенная к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Откроют стадион финальным поединком Кубка Эмира между "Аль-Саддом" и "Аль-Райяном", которые возглавляют Хави и Лоран Блан соответственно.

Вместимость "Аль-Тумама" составляет 40 тысяч зрителей. На нём пройдут игры группового этапа ЧМ-2022, а также матчи плей-офф, включая 1/4 финала.

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