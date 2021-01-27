В Катаре строят уникальный стадион (фото)

В Катаре идет строительство первого в мире разборного стадиона.

Арена "Рас Абу Абуд" в Дохе будет состоять из почти 1000 морских контейнеров. После ЧМ-2022 на месте стадиона оборудуют прибрежную зону, а кресла и контейнеры отдадут африканским странам для повторного использования.

Заявленная вместимость стадиона - 40 тысяч зрителей.

В Катаре строят первый в мире разборный стадион



Арену «Рас Абу Абуд» делают из почти 1000 морских контейнеров. Его демонтируют, на территории обустроят прибрежную зону. А контейнеры и кресла отдадут африканским странам для повторного использования. pic.twitter.com/i4P5SZoQYd — Матч ТВ (@MatchTV) January 27, 2021