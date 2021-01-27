В Катаре строят уникальный стадион (фото)
В Катаре идет строительство первого в мире разборного стадиона.
Арена "Рас Абу Абуд" в Дохе будет состоять из почти 1000 морских контейнеров. После ЧМ-2022 на месте стадиона оборудуют прибрежную зону, а кресла и контейнеры отдадут африканским странам для повторного использования.
Заявленная вместимость стадиона - 40 тысяч зрителей.
В Катаре строят первый в мире разборный стадион— Матч ТВ (@MatchTV) January 27, 2021
Арену «Рас Абу Абуд» делают из почти 1000 морских контейнеров. Его демонтируют, на территории обустроят прибрежную зону. А контейнеры и кресла отдадут африканским странам для повторного использования. pic.twitter.com/i4P5SZoQYd
Ранее оргкомитет уже объявил об открытии стадиона "Ахмад бин Али", который примет 7 игр грядущего мундиаля, а также арен "Халифа", "Аль-Джануб" и "Эдьюкейшн Сити". Всего будет задействовано 8 стадионов.
Напомним, что Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре в 5 городах с 21 ноября по 18 декабря.
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