В Катаре строят уникальный стадион (фото)

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В Катаре строят уникальный стадион (фото)В Катаре идет строительство первого в мире разборного стадиона.

Арена "Рас Абу Абуд" в Дохе будет состоять из почти 1000 морских контейнеров. После ЧМ-2022 на месте стадиона оборудуют прибрежную зону, а кресла и контейнеры отдадут африканским странам для повторного использования. 
Заявленная вместимость стадиона - 40 тысяч зрителей.

Ранее оргкомитет уже объявил об открытии стадиона "Ахмад бин Али", который примет 7 игр грядущего мундиаля, а также арен "Халифа", "Аль-Джануб" и "Эдьюкейшн Сити". Всего будет задействовано 8 стадионов.

Напомним, что Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре в 5 городах с 21 ноября по 18 декабря.

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