В "Кайрате" хотели бы видеть Бердыева на посту главного тренера

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев сказал, что клуб хочет предложить контракт экс-главному тренеру "Рубина" Курбану Бердыву. Об этом информирует "Чемпионат".

Боранбаев сказал, что считает Бердыева одним из лучших тренеров в РПЛ.

"Мы для него всегда открыты, и, если он решит прийти, мы будем только за. Но прекрасно понимаю, что тренеры больше хотят работать в России. Вот если Бердыев возглавит "Кайрат" и вместе с ним будет играть в РПЛ", - сказал председатель наблюдательного совета.

Ранее сообщалось, что 66-летний специалист может возглавить "Сочи".

Напомним, Бердыев тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 годы, а также с 2017 года. Под его руководством казанский клуб дважды становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также дважды - Суперкубок страны.

А еще: РФС обязал "Ростов" выплатить Бердыеву долги по зарплате| http://soccernews.ru