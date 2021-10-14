В "Кайрате" недовольны Бердыевым: названа причина

Теги кайраткурбан бердыев

В "Кайрате" недовольны Бердыевым: названа причина

Фото: инстаграм "Кайрата"/Автор неизвестен
Футболисты "Кайрата" недовольны стилем игры, который им прививает главный тренер команды Курбан Бердыев, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, игроки считают новый стиль слишком оборонительным, причем он используется даже в матчах против аутсайдеров. Контракт Бердыева с клубом действует до конца 2021 года и есть вероятность, что соглашение не будет продлено.

69-летний Кайрат возглавил алматинский клуб в конце августа. Под его руководством "Кайрат" занимает третье место в чемпионате Казахстана, отставая от лидирующей "Астаны" на 9 очков.

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