В "Кайрате" отреагировали на информацию о переходе в команду нападающего Вагнера Лава

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В "Кайрате" отреагировали на информацию о переходе в команду нападающего Вагнера Лава
 
Генеральный директор "Кайрата" Марат Баймуханов не подтвердил информацию о переходе бразильского нападающего Вагнера Лава в казахстанский клуб.

"Никакого перехода еще нет, о чем вы говорите? Если это случится, то в самое ближайшее время. На данный момент - ситуация на уровне разговоров. Стоит ли доверять этим разговорам? Посмотрим", — приводит слова Баймуханова "Чемпионат".

Ранее о переходе сообщил сам Вагнер Лав в своем Instagram. В настоящее время он является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно.

36-летний Вагнер Лав выступал за "Палмейрас", ЦСКА, вновь "Палмейрас", "Фламенго", "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ" и вновь "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Трехкратный чемпион России, чемпион Бразилии, шестикратный обладатель Кубка России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Китая, обладатель Кубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка Америки.

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