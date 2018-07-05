В Казани на стену здания нанесли граффити с портретом Неймара

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В Казани на стену здания нанесли граффити с портретом НеймараВ Казани на одном из зданий нанесли граффити с портретом форварда сборной Бразилии Неймара. Изображение 26-летнего нападающего было размещено на стене школы №1 по улице Лево-Булачной. Расположено данное учебное заведение напротив отеля, где сегодня расположится команда "селесао".

Завтра в Казани сборная Бразилии сыграет матч 1/4 финала Чемпионата Мира против национальной команды Бельгии.

Напомним, во время матчей ЧМ-2018 Неймар пролежал на поле в общей сложности 14 минут. | soccernews.ru

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