В Казани появится граффити в поддержку сборной Франции

Теги франция

В Казани появится граффити в поддержку сборной ФранцииВ Казани появится граффити в поддержку сборной Франции в финале ЧМ-2018.

Финальная игра турнира пройдет 15 июля. В решающем матче французы сыграют со сборной Хорватии.

На граффити будет изображен главный тренер французов Дидье Дешам, мэр Парижа Анн Идальго, скульптура Ники Самофракийской и другие символы страны. 

Изображение появится на улице Баумана.

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