В Казани рядом с граффити Роналду появился портрет Месси

В Казани рядом с граффити нападающего "Реала" Криштиану Роналду появился портрет форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Рисунок с изображением аргентинца был презентован сегодня. Стоит отметить, что портрет нарисован на здании, расположенном напротив отеля, в котором игроки "альбиселесте" будут жить перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции.

Напомним, что граффити Роналду появилось перед Кубком Конфедераций-2017.

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