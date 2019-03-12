В КДК Серии А приняли решение о наказании Гаттузо перед супердерби "Милан" - "Интер"
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо не будет дисквалифицирован на матч 28-го тура чемпионата Италии с "Интером", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, контрольно-дисциплинарный комитет Серии А оштрафовал Гаттузо на 15 тысяч евро за его стычку с нападающим "Кьево" Риккардо Меджорини во время матча Серии А (2:1). За свое поведение наставник был удален.
Встреча "Милан" - "Интер" состоится 17 марта и пройдет на стадионе "Сан-Сиро".
После 27 туров "Милан" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очков. "Интер" находится на четвертой позиции, имея в активе 50 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10