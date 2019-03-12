В КДК Серии А приняли решение о наказании Гаттузо перед супердерби "Милан" - "Интер"

1 Теги миланинтер миландженнаро гаттузо

В КДК Серии А приняли решение о наказании Гаттузо перед супердерби "Милан" - "Интер"
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо не будет дисквалифицирован на матч 28-го тура чемпионата Италии с "Интером", сообщает Football Italia. 

По сведениям издания, контрольно-дисциплинарный комитет Серии А оштрафовал Гаттузо на 15 тысяч евро за его стычку с нападающим "Кьево" Риккардо Меджорини во время матча Серии А (2:1). За свое поведение наставник был удален.

Встреча "Милан" - "Интер" состоится 17 марта и пройдет на стадионе "Сан-Сиро".

После 27 туров "Милан" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очков. "Интер" находится на четвертой позиции, имея в активе 50 баллов.

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