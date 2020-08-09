В "Кельне" выявлено два случая заражения коронавирусом

В немецком "Кельне" выявлено два случая заражения коронавирусом. Положительные тесты сдали 22-летний Салих Озджан и 18-летний Тим Лемперле. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Оба игрока изолированы. Тренировки команд U16 и U19 были приостановлены.

По последним данным, в Германии 217 тысяч людей заражены коронавирусом, из них 194 тыс уже выздоровели, больше 9 тыс скончалось.

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