В Кемерово появилось графити, посвященное Акинфееву

В Кемерово появилось графити, посвященное вратарю сборной России Игорю Акинфееву.

Авторы графити показали момент, в котором голкипер отбивает ногой решающий пенальти в матче Россия - Испания (1:1, по пен. 4:3).

"После этого грандиозного матча с Испанией мы и решили сделать граффити в честь Акинфеева. Он показал мощную игру, и нам захотелось запечатлеть этот исторический момент. Рисунок по инициативе руководства КемГУ выполнила выпускница экономического факультета этого года Юлия Черных. Многие студенты ей в этом помогали, краски купили, стремянку нашли", - сообщили в вузе.

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