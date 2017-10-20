В Киеве "Динамо" не дожало "Янг Бойз"

Встречи между киевским "Динамо" и швейцарским "Янг Бойз" уже становятся традицией. Около двух месяцев команды выясняли отношения в 3-м квалифайн-раунде Лиги чемпионов. Теперь же их пути-дорожки пересеклись в групповом раунде второго по значимости клубного турнира Европы. Киевляне к этому матчу подходили в роли лидера группы с максимальным количеством очков, а вот швейцарцы шли вторыми, но имели всего два пункта.

Хозяева поля уже на первых минутах матча создали голевой момент. Вида пасом из центрального круга вывел Мбокани на ворота, но Дьемерси, оказавшись с глазу на глаз с Бальмосом, решил пробить на силу и послал мяч выше ворот.

Динамовцы продолжали атаковать, и казалось, что взятие ворот гостей лишь вопрос времени. Но тут случилась неожиданность. Команда из Берна провела результативный выпад. С левого фланга прошла передача на Ассале, который с линии штрафной площади пробил по воротам. Мяч задел защитника киевлян, изменил направление и Коваль ни чем уже помочь не мог – 0:1.

"Динамо" и до того осаждавшее ворота Бальмоса, теперь пошло вперед с удвоенной энергией. Где-то на исходе часа игры счет должен был становиться равным. Продолжительная атака киевлян закончилась тем, что мяч был наброшен на дальнюю штангу, а там набежавший Гонсалес, что есть силы, пробил метров с пяти – сфера угодила в штангу. В одном из следующих выпадов Мораес вошел в штрафную справа и левой крутил мяч в дальний угол – голкипер "желто-черных" справился с ударом.

И, наконец, на 34-й минуте команда Александра Хацкевича, который в этот день был именинником, добилась своего. Буяльский сыграл в стеночку с Мораесом, ворвался в штрафную площадь и покатил на свободного Мбокани. Нападающий киевлян легко и просто отправил мяч в сетку уже пустых ворот – 1:1.

Однако этот гол не стал последним в первом тайме. Спустя всего пять минут гости снова воспользовались ошибкой киевлян и вышли вперед. Пошла подача с углового сначала в центр штрафной, а затем повторным навесом Нгамале сделал пас во вратарскую, где Ассале сыграл расторопнее Морозюка и с близкого расстояния расстрелял Коваля – 1:2.

Киевлянам нужно снова было отыгрываться и эту задачу они оставили на тайм второй. Но в дебюте второй половины матча гости вполне могли забить еще. Мбабу с правого фланга исполнил подачу в штрафную, мяч задел ногу Пиварича, сменил траекторию, и Ковалю пришлось всерьез постараться, чтобы не допустить третьего взятия своих ворот. В ответной атаке "Динамо" заработало перспективный штрафной за снос Сидорчука. К мячу подошел Морозюк и как рукой положил круглого в верхний угол ворот Бальмоса – 2:2. Командам снова пришлось начинать все сначала, только теперь киевляне действовали в обороне куда внимательнее.

Если говорить в целом, то второй тайм проходил с преимуществом хозяев поля. Вот только создать какой-либо стопроцентный момент у динамовцев не получалось. Гости также не отсиживались в обороне и при случае создавали напряжение у ворот "Динамо". По ходу тайма Александр Хацкевич был вынужден сделать две незапланированные замены. Сначала из-за повреждения поле покинул Сидорчук, а на 80-й минуте с разбитой головой в раздевалку отправился Вида. По случаю оказания помощи пострадавшим игрокам прямо на поле, арбитр добавил к основному времени шесть минут.

Концовку матча "Динамо" доигрывало в большинстве. В одной из атак киевлян Саного за фол на Мбокани получил второе предупреждение. Однако имея в составе на одного игрока меньше "Янг Бойз" уверенно отзащищался и сохранил ничью до финального свистка. Через две недели битва двух равных соперников продолжится уже в Берне и там у обеих команд будет шанс доказать свое превосходство.

"Динамо" – "Янг Бойз" – 2:2

Голы: Ассале, 17 – 0:1. Мбокани, 34 – 1:1. Ассале, 39 – 1:2. Морозюк, 49 – 2:2.

"Динамо": Коваль, Морозюк, Вида (Пантич, 80), Кадар, Кендзера, Пиварич, Сидорчук (Гармаш, 62), Буяльский, Мораес, Гонсалес, Мбокани (Беседин, 90+2).

"Янг Бойз": Бальмос, Мбабу, Касим, Берген, Лотомба, Саного, Сулеймани, Соу (Эбишер, 76), Нгамале (Шик, 85), Фасснахт, Ассале (Нсаме, 89).

Удаление: Саного, 82.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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