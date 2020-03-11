В Киеве отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса. Матчи чемпионата могут пройти без зрителей
Мэр Киева Виталий Кличко подписал указ об отмене всех спортивных мероприятий в городе из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
Впрочем, проведение футбольных матчей возможно при пустых трибунах.
"Все мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены. Это касается также спортивных мероприятий и футбольных матчей в частности. Разве что можно проводить матчи без зрителей. Теперь организаторы событий должны выполнить это распоряжение", - приводят слова Кличко украинские СМИ.
Планируется, что карантин продлится до конца марта.
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|Заря Луганск
|22
|43
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|Десна Чернигов
|22
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|5
|Александрия
|22
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|Колос Ковалёвка
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|26
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|Мариуполь
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