В Киеве отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса. Матчи чемпионата могут пройти без зрителей

Мэр Киева Виталий Кличко подписал указ об отмене всех спортивных мероприятий в городе из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Впрочем, проведение футбольных матчей возможно при пустых трибунах.

"Все мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены. Это касается также спортивных мероприятий и футбольных матчей в частности. Разве что можно проводить матчи без зрителей. Теперь организаторы событий должны выполнить это распоряжение", - приводят слова Кличко украинские СМИ.

Планируется, что карантин продлится до конца марта.

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