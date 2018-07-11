В Киеве прошла акция в поддержку Виды и Вукоевича

Возле посольства Хорватии в Киеве прошла акция в поддержку Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

Футболистов решили поддержать после скандального видео и последовавшими санкциями.

"Искренне благодарю вас за это обращение. Я лично поддерживаю вас. Как бывший ветеран силовых структур Хорватии, я понимаю ваши эмоции", – сказали в посольстве, получив обращение от фанатов.

После матча с Россией Вукоевич посвятил победу киевскому "Динамо" и Украине, а Вида сказал: "слава Украине".

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