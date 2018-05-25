В Киеве состоялся Турнир Чемпионов: в финале встретились Команда Шевченко и Легенды "Реала"

В Киеве в преддверии финала Лиги Чемпионов 2018 состоялся Турнир Чемпионов, в котором приняли участие четыре команды: Легенды "Ливерпуля", Легенды "Реала", Легенды Лиги Чемпионов и Команда Шевченко.

В первом полуфинале Команда Шевченко без проблем разобрались с Легендами Лиги Чемпионов (5:1): зажигал сам Шева, а также Андрей Воронин и Сергей Ребров.

Во втором полуфинале также было явное преимущество одной из команд: Легенды "Реала" перестреляли Легенд "Ливерпуля" - 9:3.

Бронза турнира досталась "красным", которые дожали Легенд УЕФА - 2:1, а в финале всё закончилось миром. Команда Шевченко и Легенды "Реала" показали хороший футбол, который принёс результативную ничью - 3:3.

Составы команд:

Команда Шевченко: Тарас Луценко, Александр Хацкевич, Олег Лужный, Евгений Левченко, Ия Андрущак, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Святослав Вакарчук, Андрей Воронин, Дарио Срна, Владимир и Виталий Кличко.

Легенды "Реала": Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, клод Макелеле, Эстебан Камбьяссо, Предраг Миятович, Давор Шукер. Эмилио Бутрагенио.

Легенды "Ливерпуля": Ежи Дудек, Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Стив Макманаман, Джейсон Макейтир, Луис Гарсия, Робби Фаулер, Иан Раш.

Легенды Лиги Чемпионов: Витор Байя, Жозе Бозингва, Марсель Десаи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Гаиско Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, Кларенс Зеедорф, Рууд Гуллит.

В ожидании киевской битвы "Реала" и "Ливерпуля" не пропустите: Лучшие финалы Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru