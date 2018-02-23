В Киеве забросали камнями автобус с болельщиками АЕКа

Теги динамо киеваек

В Киеве забросали камнями автобус с болельщиками АЕКа

Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" (Киев) – АЕК произошло нападение на автобус с болельщиками греческого клуба, сообщает сайт Национальной полиции Киева.

"Около 19.00 во время движения автобуса болельщиков ФК АЕК к НСК Олимпийский неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства", – говорится в сообщении полиции.

Видео: Хулиганы кидают камни в автобус.

 

Футбольные неадекваты #киев #футбол #фаны #динамо

Публикация от Oksi Madani (@oksi_madani)

В данный момент задержаны четверо хулиганов. В результате инцидента никто не пострадал.

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