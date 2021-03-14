В киевском "Динамо" есть конфликт между Луческу и одним из легионеров
Председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный сообщил, что в киевском "Динамо" существует конфликт между главным тренером команды Мирчей Луческу и датским нападающим Миккелем Дуэлундом.
"Дуэлунд обратился к нам по нескольким пунктам своего контракта с Динамо. С этими вопросами я позвонил президенту киевского клуба Суркису Игорю Михайловичу. Это было неделю назад.
Среди прочих – отношение тренера команды Мирчи Луческу к Миккелю – ему просто не дают играть в футбол, не дают шанса. По всем показателям, тестам, Дуэлунд – один из лучших в команде", - приводит слова Печерного 1927.kiev.ua.
Через некоторое время после этого Дуэлунд вышел на замену в матче с "Минаем" (3:0) в чемпионате Украины, но затем остался в запасе в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2). Кроме того, датчанина "отцепили" от заявки за пять минут до отправки команды на матч чемпионата Украины с "Зарей".
"За пять минут до отправки на матч с "Зарей", когда Дуэлунд был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч. Это крайне бестактное обращение. Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде". Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту", - заявил Печерный.
В нынешнем сезоне 23-летний Дуэлунд провел за "Динамо" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13