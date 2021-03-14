В киевском "Динамо" есть конфликт между Луческу и одним из легионеров

Председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный сообщил, что в киевском "Динамо" существует конфликт между главным тренером команды Мирчей Луческу и датским нападающим Миккелем Дуэлундом.

"Дуэлунд обратился к нам по нескольким пунктам своего контракта с Динамо. С этими вопросами я позвонил президенту киевского клуба Суркису Игорю Михайловичу. Это было неделю назад.

Среди прочих – отношение тренера команды Мирчи Луческу к Миккелю – ему просто не дают играть в футбол, не дают шанса. По всем показателям, тестам, Дуэлунд – один из лучших в команде", - приводит слова Печерного 1927.kiev.ua.

Через некоторое время после этого Дуэлунд вышел на замену в матче с "Минаем" (3:0) в чемпионате Украины, но затем остался в запасе в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2). Кроме того, датчанина "отцепили" от заявки за пять минут до отправки команды на матч чемпионата Украины с "Зарей".

"За пять минут до отправки на матч с "Зарей", когда Дуэлунд был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч. Это крайне бестактное обращение. Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде". Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту", - заявил Печерный.

В нынешнем сезоне 23-летний Дуэлунд провел за "Динамо" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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