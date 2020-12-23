В киевском "Динамо" рассказали о трансферных планах клуба
Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу Огнен Вукоевич рассказал о планах украинского клуба в зимнее трансферное окно.
"Мы постараемся приобрести 2-3х футболистов. Если у нас получится совершить трансферы, то мы точно сможет побороться за чемпионский титул. Усиление нам нужно также и для успешного выступления в Лиге Европы. В 1/16 финала мы встретимся с "Брюгге". Сейчас я оцениваю шансы команд как 55 на 45 в пользу "Динамо". Но если мы усилимся, то наши шансы возрастут", - приводит слова Вукоевича Jutarnji List.
После 13 туров "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и опережает "Шахтер" на одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13