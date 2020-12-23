В киевском "Динамо" рассказали о трансферных планах клуба

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу Огнен Вукоевич рассказал о планах украинского клуба в зимнее трансферное окно.

"Мы постараемся приобрести 2-3х футболистов. Если у нас получится совершить трансферы, то мы точно сможет побороться за чемпионский титул. Усиление нам нужно также и для успешного выступления в Лиге Европы. В 1/16 финала мы встретимся с "Брюгге". Сейчас я оцениваю шансы команд как 55 на 45 в пользу "Динамо". Но если мы усилимся, то наши шансы возрастут", - приводит слова Вукоевича Jutarnji List.

После 13 туров "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и опережает "Шахтер" на одно очко.

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