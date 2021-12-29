В киевском "Динамо" выбрали лучшего игрока по итогам 2021 года

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В киевском "Динамо" выбрали лучшего игрока по итогам 2021 года

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Лучшим игроком киевского "Динамо" в 2021 году признан полузащитник Николай Шапаренко, сообщает пресс-служба клуба.

Шапаренко занял первое место в голосовании среди болельщиков, набрав 35 процентов голосов. Вторым стал голкипер Георгий Бущан (20%). В первую тройку также вошел хавбек Виталий Буяльский (15%).

В нынешнем сезоне 23-летний Шапаренко провел за "Динамо" 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 сентября 2025 года.

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