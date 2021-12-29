В киевском "Динамо" выбрали лучшего игрока по итогам 2021 года
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Лучшим игроком киевского "Динамо" в 2021 году признан полузащитник Николай Шапаренко, сообщает пресс-служба клуба.
Шапаренко занял первое место в голосовании среди болельщиков, набрав 35 процентов голосов. Вторым стал голкипер Георгий Бущан (20%). В первую тройку также вошел хавбек Виталий Буяльский (15%).
В нынешнем сезоне 23-летний Шапаренко провел за "Динамо" 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 сентября 2025 года.
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|Команда
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|Десна Чернигов
|22
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|5
|Александрия
|22
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|6
|Колос Ковалёвка
|21
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|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13