В киевском "Динамо" выявлен новый случай заболевания коронавирусом

Теги динамо киеввладислав супрягакоронавирус

В киевском "Динамо" выявлен новый случай заболевания коронавирусом

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга сдал положительный тест на COVID-19.

Стоит отметить, что всего три дня назад украинец принимал участие в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Всего в этом сезоне 20-летний нападающий провёл за "Динамо" 14 игр, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

В сентябре Супрягу пыталась купить за 10 миллионов евро итальянская "Болонья".

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