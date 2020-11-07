В киевском "Динамо" выявлен новый случай заболевания коронавирусом
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга сдал положительный тест на COVID-19.
Стоит отметить, что всего три дня назад украинец принимал участие в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".
Всего в этом сезоне 20-летний нападающий провёл за "Динамо" 14 игр, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
В сентябре Супрягу пыталась купить за 10 миллионов евро итальянская "Болонья".
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
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|2
|Динамо Киев
|22
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|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13