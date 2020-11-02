В киевском "Динамо" выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. В среду - матч с "Барселоной"

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В киевском "Динамо" выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. В среду - матч с "Барселоной"

Киевское "Динамо" объявило о новых случаях заболевания коронавирусом в команде.

По итогам последнего тестирования выявлено 11 инфицированных - 6 игроков, тренер Эмил Карас и 4 члена персонала.

Из-за COVID-19 выбыли из строя следующие футболисты: Георгий ЦитаишвилиДенис ГармашМиккель ДуэлундАлександр КараваевТудор Бэлуцэ и Николай Шапаренко.

Ранее заразились коронавирусом вратари Денис Бойко и Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко, а также тренер по физподготовке Виталий Кулыба.

В ближайшую среду "Динамо" проведёт гостевой матч с "Барселоной" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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