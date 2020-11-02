В киевском "Динамо" выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. В среду - матч с "Барселоной"
Киевское "Динамо" объявило о новых случаях заболевания коронавирусом в команде.
По итогам последнего тестирования выявлено 11 инфицированных - 6 игроков, тренер Эмил Карас и 4 члена персонала.
Из-за COVID-19 выбыли из строя следующие футболисты: Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ и Николай Шапаренко.
Ранее заразились коронавирусом вратари Денис Бойко и Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко, а также тренер по физподготовке Виталий Кулыба.
В ближайшую среду "Динамо" проведёт гостевой матч с "Барселоной" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
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|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
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|7
|Мариуполь
|21
|25
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|9
|Львов
|22
|20
|10
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|22
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|Олимпик Донецк
|22
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|13