В Китае футболисту откусили часть уха

В ходе матча китайского любительского турнира Laoye Cup между "Аогуи" и "Малу" произошла в массовая драка.

Футболисты были недовольны спорным решением арбитра. В итоге один из игроков "Малу" откусил сопернику часть левого уха.

Видео: Драка на футбольном матче в Китае.

Фото: пострадавшее ухо игрока.

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