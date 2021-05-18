В Китае нашли 126-килограммового футболиста. Он - владелец клуба, за который играет

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Владелец китайского клуба "Цзилинь Байцзя" выходит на поле в составе своей команды, несмотря на лишний вес.

126-килограммовый бизнесмен играет не в каждом матче, однако с такими габаритами появление на газоне - это уже событие.

"Цзилинь Байцзя" имеет полулюбительский статус и выступает в одной из низших лиг Поднебесной.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Китая купил клуб второго дивизиона и требовал постоянно выпускать на поле своего 126-килограммового сына, однако эта история оказалась выдуманной.

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