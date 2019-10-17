В Китае назвали стадион в честь ван дер Сара

Теги гуанчжоу фулиаяксэдвин ван дер сар

В Китае назвали стадион в честь ван дер Сара

Стадион молодёжной команды "Гуанчжоу Фули" получил новое название.

Сообщается, что арену переименовали в честь легендарного голландского вратаря Эдвина ван дер Сара.

"Для меня это большая честь. Надеюсь, это вдохновит игроков на то, чтобы они хорошо и усердно работали", - написал в своём твиттере бывший футболист, комментируя новость.

Стоит отметить, что "Гуанчжоу Фули" сотрудничает с "Аяксом", в котором ван дер Сар занимает пост генерального директора.

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