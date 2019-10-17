В Китае назвали стадион в честь ван дер Сара
Стадион молодёжной команды "Гуанчжоу Фули" получил новое название.
Сообщается, что арену переименовали в честь легендарного голландского вратаря Эдвина ван дер Сара.
First day in China!— Edwin van der Sar (@vdsar1970) October 16, 2019
Very honoured to have a stadium named after me. Hopefully it inspires the players here to perform well and work hard and maybe become the next football star from China. pic.twitter.com/l689hADYZm
"Для меня это большая честь. Надеюсь, это вдохновит игроков на то, чтобы они хорошо и усердно работали", - написал в своём твиттере бывший футболист, комментируя новость.
Стоит отметить, что "Гуанчжоу Фули" сотрудничает с "Аяксом", в котором ван дер Сар занимает пост генерального директора.
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|Тянцзин Теда
|25
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|Чангша Гинде
|24
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