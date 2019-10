В Китае назвали стадион в честь ван дер Сара

Стадион молодёжной команды "Гуанчжоу Фули" получил новое название.

Сообщается, что арену переименовали в честь легендарного голландского вратаря Эдвина ван дер Сара.

First day in China!



Very honoured to have a stadium named after me. Hopefully it inspires the players here to perform well and work hard and maybe become the next football star from China. pic.twitter.com/l689hADYZm