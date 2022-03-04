В Китае не покажут ближайший тур АПЛ из-за Украины

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В Китае не покажут ближайший тур АПЛ из-за Украины

Вещатель iQIYI, владеющий правами на показ АПЛ в Китае, отказался транслировать в стране 27-й тур английского чемпионата.

По информации The Athletic, такое решение было принято из-за ситуации на Украине.

Клубы АПЛ намерены перед матчами провести акции в поддержку Украины, а Китай сохраняет нормальные отношения с Россией, которая как раз проводит спецоперацию на территории соседней страны.

Игры 27-го тура Премьер-лиги пройдут 5, 6 и 7 марта.

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