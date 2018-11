В Китае не забалуешь: экс-нападающего "Анжи" дисквалифицировали за чесание головы

Форвард "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли получил одноматчевую дисквалификацию за то, что почесал голову.

Дело в том, что 33-летний бразилец, известный по выступлениям за махачкалинский "Анжи", сделал это во время исполнения гимна Китая.

CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to 'undignified behavior' during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP