В Китае не забалуешь: экс-нападающего "Анжи" дисквалифицировали за чесание головы

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В Китае не забалуешь: экс-нападающего "Анжи" дисквалифицировали за чесание головы

Форвард "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли получил одноматчевую дисквалификацию за то, что почесал голову.

Дело в том, что 33-летний бразилец, известный по выступлениям за махачкалинский "Анжи", сделал это во время исполнения гимна Китая.

Федерация футбола Китая наказала футболиста за "недостойное поведение".

В этом сезоне Тарделли сыграл за "Шаньдун Лунэн" 24 матча, забил 17 голов и сделал 7 ассистов. 

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