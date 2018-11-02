В Китае не забалуешь: экс-нападающего "Анжи" дисквалифицировали за чесание головы
Форвард "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли получил одноматчевую дисквалификацию за то, что почесал голову.
Дело в том, что 33-летний бразилец, известный по выступлениям за махачкалинский "Анжи", сделал это во время исполнения гимна Китая.
CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to 'undignified behavior' during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP— Titan Sports Plus (@titan_plus) 31 октября 2018 г.
Федерация футбола Китая наказала футболиста за "недостойное поведение".
В этом сезоне Тарделли сыграл за "Шаньдун Лунэн" 24 матча, забил 17 голов и сделал 7 ассистов.
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|Команда
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|О
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|Шанхай Шенхуа
|30
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|30
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|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
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|Тянцзин Теда
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|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
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|Чанчун Ятаи
|30
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|Хенан Цзяние
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|Шандонг Луненг
|30
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|Ханджоу Лучен
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|Shijiazhuang Yongchang
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