В Китае очень недовольны Тевесом

Председатель "Шанхай Шэньхуа" Ву Хяоху публично раскритиковал игру нападающего Карлоса Тевеса.

По его словам, аргентинец не оправдал ожиданий руководства клуба.

При зарплате 40 миллионов евро в год форвард забил лишь три гола в 13-ти матчах чемпионата Китая.

"Наша цель состояла в том, чтобы привлечь звездного игрока с высоким уровнем игры, и мы все считали, что Тевес может стать таковым. Однако из-за отсутствия зимней подготовки и физформы он не оправдал наших ожиданий", - отметил он.

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