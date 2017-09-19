В Китае очень недовольны Тевесом

Теги карлос тевес

В Китае очень недовольны ТевесомПредседатель "Шанхай Шэньхуа" Ву Хяоху публично раскритиковал игру нападающего Карлоса Тевеса.

По его словам, аргентинец не оправдал ожиданий руководства клуба.

При зарплате 40 миллионов евро в год форвард забил лишь три гола в 13-ти матчах чемпионата Китая.

"Наша цель состояла в том, чтобы привлечь звездного игрока с высоким уровнем игры, и мы все считали, что Тевес может стать таковым. Однако из-за отсутствия зимней подготовки и физформы он не оправдал наших ожиданий", - отметил он.

Читайте: Новый наставник "Шанхай Шэньхуа" отстранил Тевеса от тренировок | http://soccernews.ru

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