В Китае определяли офсайд с помощью листа бумаги, используя VAR
В чемпионате Китая произошел забавный эпизод, связанный с системой видеоповторов VAR.
В матче "Шанхай Шэньсинь" - "Хэйлунцзян Лава Спринг" - 2:1, арбитры просматривали эпизод на повторе, но чтобы определить офсайд им пришлось приложить монитору листок бумаги. В итоге гол не был засчитан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
|59
|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Далянь Ифан
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12