В Китае определяли офсайд с помощью листа бумаги, используя VAR

В чемпионате Китая произошел забавный эпизод, связанный с системой видеоповторов VAR.

В матче "Шанхай Шэньсинь" - "Хэйлунцзян Лава Спринг" - 2:1, арбитры просматривали эпизод на повторе, но чтобы определить офсайд им пришлось приложить монитору листок бумаги. В итоге гол не был засчитан.

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