В Китае откроют футбольную академию им. Андрея Шевченко

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В Китае откроют футбольную академию им. Андрея ШевченкоДелегация из провинции Хэнань (Китай) побывала на учебно-тренировочной базе киевского "Динамо" и ДЮФШ им. Лобановского, по итогам которой заявила о планах создать в Китае школу им. Андрея Шевченко.

Об этом заявил директор ДЮФШ "Динамо" Александр Ищенко.

"К нам пожаловали представители очень крупной провинции Китайской Народной Республики, Хэнань, в которой проживает около 100 млн жителей. 

Они обратились к нам с целью создать в этой провинции футбольную школу и назвать её именем Андрея Шевченко, потому что у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего – это великие спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко", - сказал он.

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