В Китае откроют футбольную академию им. Андрея Шевченко
Делегация из провинции Хэнань (Китай) побывала на учебно-тренировочной базе киевского "Динамо" и ДЮФШ им. Лобановского, по итогам которой заявила о планах создать в Китае школу им. Андрея Шевченко.
Об этом заявил директор ДЮФШ "Динамо" Александр Ищенко.
"К нам пожаловали представители очень крупной провинции Китайской Народной Республики, Хэнань, в которой проживает около 100 млн жителей.
Они обратились к нам с целью создать в этой провинции футбольную школу и назвать её именем Андрея Шевченко, потому что у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего – это великие спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко", - сказал он.
Читайте: Шевченко считает пенальти в ворота "Ювентуса" натянутым | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
С разной мотивацией: "Барселона" и "Депортиво" встретятся в Ла-Корунье
-
Тренировка с повышенной ответственностью: "Манчестер Сити" встретится с "Вест Хэмом"
-
Борьба за Лигу Чемпионов: "Зенит" сразится с ЦСКА
-
Никакой интриги: "Манчестер Юнайтед" против "Арсенала" на "Олд Траффорд"
-
Без голов не обойтись: "Наполи" отправляется в гости к "Фиорентине"
Лента новостей
-
"Селтик" в 49-й раз стал чемпионом Шотландии
-
"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"
-
Тульский "Арсенал" предложил Салаху оценить гол Берхамова
-
"Кротоне" разгромил "Сассуоло" благодаря дублям Тротты и Нванкво
-
Манджукичу наложили 10 швов после матча с "Интером"
-
"Сандерленд" вылетел в третий дивизион
-
Ригони и Дриусси против Головина и Мусы: "Зенит" и ЦСКА объявили составы
-
Чакир обслужит матч "Реал" – "Бавария"
-
Джеррард согласился возглавить шотландский топ-клуб
-
"Хетафе" – "Жирона" - 1:1 (обзор)
-
"Жирона" не смогла победить "Хетафе", который играл тайм в меньшинстве
-
"Спартак" теряет Зе Луиша
-
Экс-форвард "МЮ" стал бандитом в кино
-
"Ювентус" хочет арендовать форварда "Челси"
-
Германия потеряла форварда перед ЧМ-2018
-
Быстрее Конте 50 побед в АПЛ одержали только два тренера
-
Экс-тренера "Краснодара" зовут в "Спартак"
-
Роналду требует укрепить оборону "Реала"
-
"Янг Бойз" стал чемпионом Швейцарии
-
Перес определился с оптимальными кандидатами на замену Бэйлу и Бензема
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15