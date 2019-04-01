В Китае ужесточили правила для натурализации футболистов
Футбольные власти Китая решили ужесточить правила по натурализации игроков, сообщает South China Morning Post.
По информации ресурса, отныне футболистам для получения китайского гражданства необходимо проходить патриотические образовательные курсы, в частности, изучать историю Коммунистической партии КНР, а также изучать культуру страны, историю флага и национального герба, знать слова гимна и петь его.
Напомним, что на Кубке Азии-2019 сборная Китая добралась до 1/4 финала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30