В Китае ужесточили правила для натурализации футболистов

Футбольные власти Китая решили ужесточить правила по натурализации игроков, сообщает South China Morning Post.

По информации ресурса, отныне футболистам для получения китайского гражданства необходимо проходить патриотические образовательные курсы, в частности, изучать историю Коммунистической партии КНР, а также изучать культуру страны, историю флага и национального герба, знать слова гимна и петь его.

Напомним, что на Кубке Азии-2019 сборная Китая добралась до 1/4 финала.

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