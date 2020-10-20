В клубе "Олимп-Долгопрудный" назвали сроки восстановления сына Черчесова
Руководитель пресс-службы "Олимп-Долгопрудный" Камила Михалева-Искакова рассказала, что вратарь команды Станислав Черчесов-младший, сына главного тренера сборной России Станислава Черчесова, пропустит от четырех до шести недель после операции на челюсти.
"Помимо сотрясения легкой степени тяжести, нашему футболисту диагностировали двусторонний оскольчатый перелом нижней челюсти в области мыщелкового отростка слева со смещением тел нижней челюсти. Неврологических осложнений удалось избежать. Что касается сроков возвращения в команду, то они составят от четырех до шести недель", - приводит слова Михалевой-Искаковой Sport24.
Напомним, что 25-летний Черчесов получил удар коленом в голову во время матча Профессиональной лиги. Голкипер потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу.
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