В клубном магазине "Ливерпуля" отклеили постер Коутиньо

Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо все еще может покинуть клуб.

Сегодня в сети появилось видео, как сотрудник клубного магазина мерсисайдского клуба отклеивает постер с изображением бразильца.

Видео: Коутиньо покидает "Ливерпуль"?

Возможно, "Ливерпуль" все-таки согласился продать 25-летнего хавбека в "Барселону".

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