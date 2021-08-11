В клубный магазин ПСЖ выстроилась очередь, чтобы купить футболку Месси

Фото твиттер ПСЖ

Переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в ПСЖ вызвал ажиотаж среди болельщиков команды.

Большое количество желающих купить футболку звёздного новичка привело к образованию очереди возле клубного магазина.

La file d’attente se poursuit désormais jusqu’au couloirs du métro parisien. #MessiPSG pic.twitter.com/fhytYydqSG — Remy Buisine (@RemyBuisine) August 11, 2021

Напомним, что ПСЖ объявил о подписании 34-летнего футболиста во вторник вечером. Контракт между сторонами заключен по схеме "2+1".

За парижан Месси будет выступать под 30-м номером. Дата его дебюта за новую команду пока неизвестна.

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