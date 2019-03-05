В КНДР появился фан-клуб английской команды

Теги сандерлендсеверная корея (кндр)

В КНДР появился фан-клуб английской команды

В КНДР появился фан-клуб английского "Сандерленда", сообщает The Independent.

По сведениям издания, "чёрные коты" через своё представительство намерены завозить в Северную Корею футболки, шарфы и другие памятные вещи.

"Наш план состоит в том, чтобы повысить осведомлённость жителей страны о клубе. Мы также рассмотрим возможность пожертвований местным школам, колледжам и другим учреждениям. Северокорейцы любят свой футбол, но у них нет возможности для покупки таких вещей. Это представляет невероятную возможность не только развивать нашу фан-базу, но и помочь людям. Мы начинаем с нуля и испытываем определённое волнение", - сказал руководитель фан-клуба Том Фоуди.

Отметим, что сейчас "Сандерленд" выступает в третьем по силе английском дивизионе, а всего два года назад являлся участником АПЛ.

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