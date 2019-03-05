В КНДР появился фан-клуб английской команды
В КНДР появился фан-клуб английского "Сандерленда", сообщает The Independent.
По сведениям издания, "чёрные коты" через своё представительство намерены завозить в Северную Корею футболки, шарфы и другие памятные вещи.
"Наш план состоит в том, чтобы повысить осведомлённость жителей страны о клубе. Мы также рассмотрим возможность пожертвований местным школам, колледжам и другим учреждениям. Северокорейцы любят свой футбол, но у них нет возможности для покупки таких вещей. Это представляет невероятную возможность не только развивать нашу фан-базу, но и помочь людям. Мы начинаем с нуля и испытываем определённое волнение", - сказал руководитель фан-клуба Том Фоуди.
Отметим, что сейчас "Сандерленд" выступает в третьем по силе английском дивизионе, а всего два года назад являлся участником АПЛ.
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|Команда
|М
|О
|1
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|29
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|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14