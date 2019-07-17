В колонии опровергли, что Кокорин и Мамаев играли в футбол

Начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов попытался опровергнуть информацию о том, что отбывающие наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев играли в футбол на территории учреждения.

"Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе - все втроем. Почему? Все вопросы в пресс-службу УФСИН", - сказал Плясов.

Ранее телеграм-канал Mash раздобыл эксклюзивные кадры из исправительной колонии. На опубликованном видеоролике чётко видно, что форвард "Зенита" и полузащитник "Краснодара" играют в футбол. Оба спортсмена побриты налысо.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Не пропустите: Лопырёва не удивлена арестом Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru