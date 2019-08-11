В колонии рассказали, какую характеристику дадут Кокорину и Мамаеву
Начальник белгородской исправительной колонии Сергей Плясов заявил, что он выдаст положительную характеристику полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и бывшему нападающему "Зенита" Александру Кокорину на заседании суда, на котором будет рассматриваться возможность условно-досрочного освобождения футболистов.
"Никаких претензий ни к Кокориным, ни к Мамаеву нет. Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. Все трое ходят, вопросов к ним нет никаких. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику", – приводят слова Плясова российские СМИ.
Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.
Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Не пропустите: Команда Кокорина и Мамаева уверенно победила клуб ПФЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лучший ученик Марадоны! Рассказываем историю Джанфранко Дзолы - самого яркого футболиста в истории "Челси"
-
Главные новости дня: 10 августа
-
Тренер "Динамо" Хохлов заявил, что команда нуждается в доукомплектовании. Клуб уже подписал 10 новичков
-
"Реал" может отложить покупку ван де Бека
-
"Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин"
Лента новостей
-
Юный фанат получил травму лица, пытаясь получить автограф Салаха
-
"Рома" близка к трансферу игрока "Ювентуса"
-
Гризманн высказался о своем первом голе за "Барселону"
-
Анчелотти раскритиковал судейство в матче с "Барселоной"
-
ПСЖ до сих пор не получил ни одного предложения по Неймару
-
Бекхэм определил список кандидатов на пост главного тренера своего клуба
-
Арестованы двое подозреваемых в угрозах Озилу
-
В колонии рассказали, какую характеристику дадут Кокорину и Мамаеву
-
Игрок "Барселоны" высказался о возможном переходе Неймара в "Реал"
-
1
Икарди не может договориться с женой по своему новому клубу
-
Конголезский форвард отказался переходить в ЦСКА
-
Месси может пропустить серию матчей
-
"Бавария" отказалась от трансфера Сане
-
"Краснодар" потерял основного форварда перед матчем с "Порту"
-
"Наполи" - "Барселона" - 0:4 (видеообзор матча)
-
Голы Суареса и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Наполи"
-
Лучший ученик Марадоны! Рассказываем историю Джанфранко Дзолы - самого яркого футболиста в истории "Челси"
-
Главные новости дня: 10 августа
-
Сарри о будущем Дибалы: "Я ничего не решаю. Нам необходимо продать шесть футболистов"
-
"Рома" определилась с будущим Джеко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Краснодар
|5
|10
|3
|ЦСКА Москва
|4
|9
|4
|Ростов
|4
|8
|5
|Локомотив Москва
|4
|7
|6
|Рубин
|5
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Тамбов
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Оренбург
|5
|1
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1