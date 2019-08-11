В колонии рассказали, какую характеристику дадут Кокорину и Мамаеву

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В колонии рассказали, какую характеристику дадут Кокорину и Мамаеву

Начальник белгородской исправительной колонии Сергей Плясов заявил, что он выдаст положительную характеристику полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и бывшему нападающему "Зенита" Александру Кокорину на заседании суда, на котором будет рассматриваться возможность условно-досрочного освобождения футболистов.

"Никаких претензий ни к Кокориным, ни к Мамаеву нет. Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. Все трое ходят, вопросов к ним нет никаких. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику", – приводят слова Плясова российские СМИ.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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