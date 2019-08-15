В Колумбии футболист забил гол, обыграв семерых соперников

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В Колумбии футболист забил гол, обыграв семерых соперников

Игрок колумбийского "Норте де Сантадер" Андерсон Диас забил шедевральный гол.

Футболист продемонстрировал выдающийся дриблинг, оставил не у дел семерых соперников и расстрелял ворота с минимального расстояния. Зацените!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nojoda tronco de golazo se tiró este pelao #todobientodobien

Публикация от Pibe Valderrama (@pibevalderramap)

Примечательно, что "Норте де Сантадер" гол Диаса никак не помог - поражение 2:3.

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