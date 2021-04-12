В Колумбии пришлось досрочно завершить матч из-за недобора игроков у одной из команд

Теги бояка чикодепортиво рионегро

В Колумбии пришлось досрочно завершить матч из-за недобора игроков у одной из команд

Фото Marca

Матч чемпионата Колумбии между "" и "Бояко Чико" не удалось доиграть по необычной причине.

Дело в том, что хозяева поля смогли заявить на встречу только 7 игроков. Остальные футболисты были недоступны из-за травм и коронавируса.

Командам разрешить играть, до 57-й минуты "" удерживал нулевую ничью, но затем пропустил три гола.

В итоге на 80-й минуте матч пришлось завершить досрочно из-за повреждения Джованни Мартинеса, так как играть вшестером запрещено правилами ФИФА.

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