В Колумбии вратарь пропустил нелепый гол из-за собственной ошибки

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В матче чемпионата Колумбии произошёл курьёзный инцидент с участием вратаря "Альянса Петролеры" Гильерме Серрано.

Страж ворот не смог обработать пас назад от своего защитника, что в итоге привело к нелепому голу. Зацените!

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