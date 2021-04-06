В Колумбии вратарь пропустил нелепый гол из-за собственной ошибки

Теги альянса петролера

В Колумбии вратарь пропустил нелепый гол из-за собственной ошибки

Фото facebook.APetroleraCF

В матче чемпионата Колумбии произошёл курьёзный инцидент с участием вратаря "Альянса Петролеры" Гильерме Серрано.

Страж ворот не смог обработать пас назад от своего защитника, что в итоге привело к нелепому голу. Зацените!

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