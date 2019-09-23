В команде года ФИФА четыре игрока "Реала", по два - "Барселоны", "Ювентуса" и "Ливерпуля"

ФИФА огласила состав символической сборной по итогам прошлого сезона.

Стоит отметить, что больше всего игроков в команду делегировал мадридский "Реал" - четверых. По два игрока представляют "Барселону", "Ливерпуль" и "Ювентус", один - ПСЖ.

Состав команды выглядит так:

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль").

Защитники: Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Серхио Рамос, Марсело (оба – "Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Эден Азар ("Челси"/"Реал")

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

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