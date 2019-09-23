В команде года ФИФА четыре игрока "Реала", по два - "Барселоны", "Ювентуса" и "Ливерпуля"

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В команде года ФИФА четыре игрока "Реала", по два - "Барселоны", "Ювентуса" и "Ливерпуля"

ФИФА огласила состав символической сборной по итогам прошлого сезона.

Стоит отметить, что больше всего игроков в команду делегировал мадридский "Реал" - четверых. По два игрока представляют "Барселону", "Ливерпуль" и "Ювентус", один - ПСЖ.

Состав команды выглядит так:

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль").

Защитники: Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Серхио Рамос, Марсело (оба – "Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Эден Азар ("Челси"/"Реал")

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

Не пропустите: Месси - лучший игрок года по версии ФИФА. | http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Что здесь делают Рамос, Модрич и Марсело? Зачем Перес купил им места в сборной?

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OkTawius
Димон

просто голосовали тупые школьники, поэтому и Месси обошёл ван Дейка. Хотя можно воспользоваться барсучьей логикой и писать в каждой новости, что Бартомеу купил Лео награду, чтобы он не расстраивался из-за последних провалов

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jugulator
Пьянь

Голосовали тренеры сборных, капитаны сборных и журналисты. https://img.fifa.com/image/upload/z0gygcuwnxuz6pimfuhm.pdf И все же? Что делает вышеперечисленная троица, из клуба, который не вошел в топ-10 в Европе в прошлом сезоне, в списке лучших за год?

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OkTawius
Димон

если ты не заметил, я первый написал, что это конченый цирк, особенно абсурдна кандидатура Марсело

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5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
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