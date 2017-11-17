В КОНКАКАФ создадут аналог Лиги наций

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В КОНКАКАФ создадут аналог Лиги нацийПрезидент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни рассказал о планах конфедерации создать аналог Лиги наций, которую организует УЕФА.

Ожидается, что все сборные региона будут разделены на три дивизиона в соответствии с рейтингом.

"Это важный момент для КОНКАКАФ. Мы предлагаем такую платформу для матчей, при реализации которой в выигрыше окажутся все. Соревнования будут проходит в окнах, согласованных с ФИФА. И всегда найдется место для проведения товарищеских матчей со сборными других конфедераций", - отметил он.

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