В КОНКАКАФ создадут аналог Лиги наций
Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни рассказал о планах конфедерации создать аналог Лиги наций, которую организует УЕФА.
Ожидается, что все сборные региона будут разделены на три дивизиона в соответствии с рейтингом.
"Это важный момент для КОНКАКАФ. Мы предлагаем такую платформу для матчей, при реализации которой в выигрыше окажутся все. Соревнования будут проходит в окнах, согласованных с ФИФА. И всегда найдется место для проведения товарищеских матчей со сборными других конфедераций", - отметил он.
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