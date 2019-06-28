В контракте де Лигта с "Ювентусом" будет пункт о его досрочном расторжении

"Ювентус" в ближайшие дни должен объявить о покупке капитана "Аякса" Маттейса де Лигта.

Как сообщает Sky Sports Italia, по настоянию футболиста в контракт будет вписан пункт о его досрочном расторжении. Кроме того, сумма отступных за игрока будет составлять 150 миллионов евро.

Отмечается, что это сделано для того, чтобы в будущем де Лигт мог уйти в "Барселону". Игрок намерен перебраться в Каталонию через несколько сезонов, а его грядущий переход в "Ювентус" сделан исключительно из финансовых соображений.

Напомним, что де Лигт должен заключить с "Ювентусом" пятилетнее соглашение с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

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