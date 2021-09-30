В контракте Холанда с "Боруссией" нет суммы отступных

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Информация о прописанной клаусуле в размере 75 миллионов евро в соглашении нападающего Эрлинга Холанда с дортмундской "Боруссией" не соответствует действительности.

По данным AS, соответствующая договорённость между сторонами есть, однако она была достигнута на устном уровне. При этом речи о конкретных суммах не было.

Суть консенсуса заключается в том, что норвежец выберет клуб, в который хочет перейти, а "Боруссия" не будет препятствовать переговорам о трансфере.

Сам Холанд пока склоняется к варианту с мадридским "Реалом", однако многое будет зависеть не от футболиста, а от его агента Мино Райолы.

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