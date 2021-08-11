В контракте Месси с ПСЖ прописан пункт касательно сборной Аргентины

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В контракте Месси с ПСЖ прописан пункт касательно сборной АргентиныФото: инстаграм Месси

Появились новые детали контракта Лионеля Месси с ПСЖ.

По сведениям журналиста Роя Немера, в соглашении есть пункт, согласно которому сборная Аргентины будет иметь приоритет для Месси в случае возникновения каких-либо спорных ситуаций, связанных с участием в играх за национальную команду и парижский клуб.

Кроме того, у персонала сборной Аргентины при необходимости будет возможность пользоваться инфраструктурой и материальными активами ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Месси подписал с ПСЖ контракт по схеме "2+1". Напомним, что этим летом сборная Аргентины выиграла Кубок Америки.

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