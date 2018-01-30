В контракте Неймара есть несколько пунктов, которые могут поспособствовать его уходу в "Реал"

Теги неймарпсжреал мадрид

В контракте Неймара есть несколько пунктов, которые могут поспособствовать его уходу в "Реал"В контракте форварда французского ПСЖ Неймара с его клубом есть несколько весьма интересных пунктов, информирует испанская пресса.

Суть этих положений не раскрывается, однако говорится, что они могут поспособствовать его будущему вероятному уходу в мадридский "Реал". При этом сообщается, что королевский клуб знает в деталях данные пункты и будет готов ими воспользоваться для подписания бразильца.

Напомним, Тебас хочет, чтобы Неймар вернулся в Ла Лигу. | soccernews.ru

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