В контракте Неймара есть несколько пунктов, которые могут поспособствовать его уходу в "Реал"

В контракте форварда французского ПСЖ Неймара с его клубом есть несколько весьма интересных пунктов, информирует испанская пресса.

Суть этих положений не раскрывается, однако говорится, что они могут поспособствовать его будущему вероятному уходу в мадридский "Реал". При этом сообщается, что королевский клуб знает в деталях данные пункты и будет готов ими воспользоваться для подписания бразильца.

Напомним, Тебас хочет, чтобы Неймар вернулся в Ла Лигу. | soccernews.ru