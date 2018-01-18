В контракте Неймара не прописана сумма отступных

В контракте форварда французского ПСЖ Неймара с его клубом не прописана сумма отступных.

Об этом, как информирует Marca, сообщил адвокат 25-летнего нападающего Маркос Мотта. В частности, он заявил: "Я могу гарантировать, что в контракте Неймара не прописана сумма, за которую он может покинуть клуб ".

Напомним, болельщики ПСЖ освистали Неймара. | soccernews.ru